Krise am Düsseldorfer Airport : Die Stadt leiht dem Flughafen 50 Millionen Euro

Düsseldorf Insgesamt wollen die Gesellschafter ein zinsloses Darlehen von 100 Millionen Euro bereitstellen. Kündigungen sind deshalb aber nicht ausgeschlossen. Und der Druck auf den städtischen Haushalt wird noch größer.

Die Gesellschafter des Flughafens haben sich darauf verständigt, dem Unternehmen mit einem zinslosen Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro zu helfen, wie die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. 50 Prozent der Summe will die Stadt tragen, da ihr der Flughafen zur Hälfte gehört. Weitere 50 Millionen Euro sollen von der Airport Partners GmbH kommen, die weitere 50 Prozent besitzt und aus einem Konsortium mehrerer Unternehmen besteht. Der Flughafen äußert sich auf Nachfrage nicht zu dem Beschluss.

Laut Stadt ist das Darlehen an Restrukturierungsauflagen geknüpft. Betriebsbedingte Kündigungen sollen allerdings nur die Ultima Ratio sein, wie es auch Schnalke bereits formulierte. Die angedachte Reduzierung um 25 Prozent werde allerdings nicht mehr so strikt verfolgt. Der Fokus liege auf mehr „Insourcing“ – so sollen etwa Servicebereiche, die die Flughafengesellschaft mal abgestoßen hatte, wieder in den Konzern geholt werden.