Stau in Düsseldorf Die Stadt erneuert das Parkleitsystem

Zu sehen sind aktuell am Grabbeplatz etwa die gelb hinterlegten und mit Richtungspfeilen versehenen Hinweise auf die Parkhäuser Kunsthalle, Kunstsammlung und Ratinger Tor. Die neuen Tafeln seien noch nicht an die Zentrale angeschlossen, so die Stadt, deshalb wird die Zahl freier Stellplätze nicht angegeben. Aber: „Die notwendigen Schnittstellenprogrammierungen sind für Januar geplant.“ Die Tafel an der Heinrich-Heine-Allee in Fahrtrichtung Süd bleibt vorerst zudem außer Betrieb, da dort eine mobile LED-Tafel auf die Auslastung der Parkhäuser hinweist.