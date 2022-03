Digitalisierung der Stadtverwaltung : Die Stadt braucht Depots für 95 Kilometer Akten

Düsseldorf Die Stadtverwaltung schlägt einen neuen Umgang mit dem gewaltigen Papierberg vor. Gemanagt werden soll er von einem Dienstleister. Was jetzt genau geplant ist.

Die Stadt will ihren Umgang mit Papierakten neu organisieren. Das wird nötig, weil im Neubau des Technischen Rathauses kein Lager mehr für sie vorgesehen ist und ortunabhängiges Arbeiten möglich werden soll. Voraussetzung dazu ist der laufende Prozess der Digitalisierung und die Umstellung auf die E-Akte. Doch der zu bewältigende Papierberg ist nicht ohne. Insgesamt gilt es, eine rund 95 Kilometer lange Reihe von Akten zu bewältigen. Sie würde also ungefähr von Düsseldorf bis nach Eindhoven reichen.

Der Digitalisierungsausschuss stimmte am Dienstag für die Einrichtung und Ausschreibung, die sich an ein bis zwei Dienstleister richtet. Das Projekt geht mit Kosten von rund 1,3 Millionen Euro jährlich einher, zudem sollen neue Stellen geschaffen werden.

Stadtverwaltung in Kempen unter der Lupe : Politik will Personalkosten der Stadt senken

Online-Ausgrenzung in Leverkusen : Analog hat es schwer in der digitalen Welt

Virtuelle Sprechstunden in Dormagen : Stadt spricht mit Bürgern per Video

Eine besondere Herausforderung ist für die Stadt nicht nur die Unterbringung der großen Menge von Akten. Hinzu kommt, dass diese zunächst zunehmen, dann aber im Laufe der weiteren Digitalisierung abnehmen wird. Des Weiteren bringen unterschiedliche Arten von Akten auch andere Anforderungen an die Lagerung mit sich. So weichen etwa Aufbewahrungsfristen voneinander ab, manche Akten sind zudem noch offen, andere werden immer eingelagert sein. Auch der Zugriff auf sie muss unterschiedlich geregelt werden. Das geht so weit, dass Hausakten des Bauaufsichtsamtes 24 Stunden am Tag für Polizei und Feuerwehr verfügbar sein müssen.