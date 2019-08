Förderkurse in Düsseldorf : Schüler lernen in den Ferien für die Nachprüfung

Lehrerin Carina Bornhäusser erklärt den Schülern Roman (10, links) und Can (11) die deutsche Grammatik. Foto: Christopher Trinks

Düsseldorf Die Stadt bietet Förderkurse in den Hauptfächern Deutsch, Englisch, Mathe, Latein und Französisch an. Warum Schüler in den Ferien lernen.

Für die Schüler von Eleonora Miguel gibt es freitags Schokolade. „Das mache ich immer am Ende der ersten Woche so. Eine kleine Belohnung dafür, dass sie so gut durchhalten“, erklärt die Französisch-Lehrerin. Die kleine Geste zeigt Wirkung, allmählich heitern sich die müden Mienen der acht anwesenden Schüler im Raum 135 der Geschwister-Scholl-Schule auf. Normalerweise würden sie noch im Bett liegen, statt von neun Uhr morgens an französische Passiv-Verbformen zu pauken. Schließlich sind noch Ferien und die Teilnahme an den städtischen Förderkursen ist freiwillig – doch wenn die Versetzung auf dem Spiel steht, nehmen viele Schüler die zusätzliche Hilfe gerne an.

So ist es auch bei Jessica der Fall. Die 15-Jährige muss die Nachprüfung in Französisch am kommenden Freitag bestehen. Sonst kann sie nicht in die 10. Klasse des Max-Planck-Gymnasiums versetzt werden. „Französisch war schon immer mein Hassfach“, sagt sie. Natürlich nerve es ein bisschen, während der Ferien in die Schule gehen zu müssen. „Aber hier macht es mir auch zum ersten Mal Spaß. Es ist deutlich einfacher zu lernen, weil ich hier besser mithalten kann.“

Info Kurse werden bezuschusst Förderkurse Ist die Versetzung gefährdet und kann erst durch eine Nachprüfung erfolgen, wird die Teilnahme an den Förderkursen automatisch von den Schulen empfohlen. Finanzierung Der Eigenkostenanteil für die Förderkurse beträgt 86 Euro. Der Rest wird von der Kommune finanziert. Düsselpass-Inhaber zahlen nichts. Die Lehrkräfte melden sich freiwillig und stammen von verschiedenen Schulformen.

Die Lehrmethoden in den Förderkursen gleichen mehr einer Nachhilfe als Frontalunterricht im Klassenverband. Auf Einzelfragen kann Lehrerin Miguel in den kleinen Förderkursen so deutlich intensiver eingehen. „Das ist hier ein kleiner, geschützter Rahmen. Die Schüler brauchen keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Dafür sind sie ja hier und können eigene Lernwünsche äußern. So kann man auf jeden einzelnen eingehen“, sagt Miguel.

Das muss sie auch, denn in den Förderkursen werden zwölf Schüler verschiedener Jahrgänge und Schulformen untergebracht. „Oft bemerken wir, dass die Schüler dadurch aufblühen und sich gegenseitig helfen. Über den Tellerrand seiner Schulform hinauszuschauen, kann auch eine wichtige Erfahrung sein“, erklärt Sven Holly, Koordinator der Ferienkurse.

In diesem Jahr nehmen wieder um die 100 Schüler das städtische Angebot in Anspruch. Angeboten werden die Hauptfächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Latein und Französisch. Der Unterricht dauert drei Stunden pro Tag. „Dadurch erhalten die Schüler in zwei Wochen etwa so viele Unterrichtsstunden in einem Fach wie sonst in einem ganzen Quartal“, erklärt Holly. „Deswegen wollen auch viele Schüler die Kurse machen, um sich gezielt in einem Fach zu verbessern.“