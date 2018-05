Düsseldorf: Die Stadt bleibt sozial gespalten

Düsseldorf Die Düsseldorfer Statistiker haben die Sozialstruktur in 179 Wohnquartieren untersucht.

Der Titel des Zahlenwerks klingt sperrig. Und doch ist der fast 300-seitige Bericht zur "Sozialräumlichen Gliederung" für die Stadt eine der zentralen Planungsgrundlagen. Dabei zoomen sich die Mitarbeiter der beteiligten Ämter nah an die Lebenswirklichkeit der Düsseldorfer heran. Erfasst wurden in der Fortschreibung des Berichts aus dem Jahr 2011 exakt 179 Wohnquartiere zwischen Wittlaer und Hellerhof. Am Ende steht die Erkenntnis: Wie in jeder Großstadt sind die Unterschiede zwischen wohlhabenden und armen Quartieren groß. Arbeitslosenquote, die Zahl der Minderjährigen in Hartz-IV-Haushalten, Wohnfläche pro Kopf, Betreuungsquote in Kitas, Übergangsquote ans Gymnasium: Das sind nur einige der recherchierten Fakten, mit deren Hilfe die Experten die Quartiere in fünf Sozialraum-Typen einsortieren. Viertel, die zum Typ 5 zählen, haben einen "sehr hohen" sozialen Handlungsbedarf, Quartiere des Typs 1 einen "sehr geringen".

Was das konkret heißt, lässt sich am Stadtbezirk 2 anschaulich erklären. Dort leben im Sozialraum 207 (Zoo-Viertel) 8,2 Prozent aller Minderjährigen in Haushalten, die mit öffentlichem Geld (SGB II/ Hartz IV) unterstützt werden. Ganz anders sieht das nur wenige Kilometer im Sozialraum 203 (Flingern-Süd/Bereich Kiefernstraße) aus. Hier liegt diese Quote bei 54,1 Prozent. Ebenfalls bemerkenswert: Wer in "guten" Vierteln lebt, hat eine weitaus größere Chance auf ein Gymnasium zu gehen. In den unproblematischen Sozialräumen wechseln mehr als drei Viertel (77,2 Prozent) der Viertklässler in die beliebteste Schulform, in Typ 5 ist es nur jeder Fünfte (21,6 Prozent). Genau umgekehrt stellt sich das beim Thema "starkes Übergewicht" dar. Nur 5,3 Prozent der i-Dötze in gut situierten Gegenden haben damit ein Problem, in den Quartieren des Typs 5 sind es dagegen knapp 20 Prozent. Ähnlich sieht das bei der Betreuung aus: Je wohlhabender der Straßenzug desto höher der Anteil der Kinder unter drei Jahren, die in eine Kita gehen.