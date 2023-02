Karneval in Düsseldorf Die Spiesratze feiern auf einer Baustelle

Ihrer Philosophie, volksnahen Karneval konsequent und kompromisslos durchzuziehen, sind die Spiesratze bis heute treu geblieben. Smoking und blank geputzte Schuhe sind weiterhin verpönt. „Bei den Spiesratze sind alle gleich. Es gibt keine sozialen Unterschiede. Niemand hält einem anderen seinen Reichtum vor“, meint Klusmeier. „Bei uns zählen nur die Gemeinschaft und der Spaß am Karneval.“ Die Baustelle wird alljährlich in die Wagenbauhalle verlegt. „Wir bauen unseren Rosenmontagszugwagen selbst. Seit vielen Jahren formt unser Wagenbaumeister Lutz Striezel das Drahtgeflecht und die Holzkonstruktion. Unsere Mitglieder kaschieren, malen und färben, sodass am Ende ein schöner Wagen im Zoch mitfährt“, so Klusmeier. „Und auch da halten wir an Bau-Traditionen fest und feiern die Grundsteinlegung und das Richtfest mit einem Richtspruch. So wie es auch bei Neubauten gemacht wird.“