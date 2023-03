Neuwahl in der Fraktion Die SPD-Fraktion hat eine neue Co-Vorsitzende

Die promovierte Historikerin, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Heine-Uni arbeitet, hat eine politisch steile Karriere in Düsseldorf hingelegt. Eingetreten in die SPD war sie 2017, Auslöser für dieses Engagement waren der Brexit und die Wahl Donald Trumps, wie sie sagt. In Düsseldorf war sie zunächst stellvertretende Vorsitzende der Jusos sowie des Bilker Ortsvereins. Seit der Kommunalwahl 2020 sitzt sie im Rat und machte etwa als wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion auf sich aufmerksam. Zur neuen Verantwortung sagt sie: „Ich habe mir lang und gut überlegt, ob ich das machen will.“ Nicht nur, weil die neue Aufgabe zeitintensiv sei, sondern weil sie auch viele Gespräche mit Mitgliedern der Fraktion führen wollte, um zu sehen, ob ihre Vorstellungen mitgetragen werden. „Wir wollen als größte Oppositionspartei zur Wahl 2025 eine klare Vision für Düsseldorf erarbeiten und strategisch Themen setzen.“