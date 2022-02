Soziale Projekte in Düsseldorf : Borussia ist nicht nur an der Tischtennisplatte aktiv

Andreas Preuß (r.) übergibt den Schülern der KGS unter den Eichen die Bewegungsboxen. Foto: RP/tino

Düsseldorf Der Verein am Staufenplatz hat viele soziale Projekte initiiert. Aktuell steht die Aktion „Borussia hilft“ für Corona- und Hochwasser-Opfer im Vordergrund.

Tischtennis-Doppelweltmeister Kristian Karlsson ist stolz, ein Borusse zu sein. Logisch, ist der Schwede doch Teil des erfolgreichsten Düsseldorfer Sportvereins und gleichzeitig des erfolgreichsten europäischen Tischtennisvereins. Nicht weniger als 74 Titel der Herren stehen in der Vereinsbilanz. Dazu kommen noch sieben deutsche Meistertitel im Behindertensport. Doch Karlsson hat nicht nur den Sport im Blick. „Je länger ich im Verein bin, desto mehr bekomme ich mit, was die Borussia auch alles an sozialen Projekten aufgelegt hat“, sagt der Weltmeister.

Dafür hat er auch schon selbst Haare gelassen. Beim Projekt „Borussia Düsseldorf hilft – gemeinsam durch die Krise“ konnte sich jedermann in der Spielstätte am Staufenplatz die Haare schneiden lassen. Die Einnahmen kamen zu 100 Prozent dem Hilfsprojekt der Borussia zugute. Da war klar, dass sich auch Rekord-Europameister Timo Boll und ebenso Karlsson auf den Friseurstuhl setzten und für das neue Hairstyling bezahlten.

„Borussia hilft“ ist eine Aktion, die 2020 mit Beginn der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde. „Es ist ein Hilfsprojekt von Menschen für Menschen“, erläutert Borussia-Manager Andreas Preuß. „Wir beliefern mehr als 50 Familien, denen die Krise besonders hart zugesetzt hat mit Lebensmitteln, machen für viele weitere Einkaufs- und Botendienste, haben eine Weihnachtstütenaktion gestartet und helfen Opfern der Flutkatastrophe.“

Außerdem unterstützen die Borussen die Anti-Corona-Projekte von Sharat Kamal Achanta in Indien. „Im ersten Lockdown in Indien habe ich gesammelt, um den arbeitslosen Tagelöhnern und deren Familien Nahrung zukommen zu lassen. Im zweiten Lockdown habe ich gesammelt, um Sauerstoffbehälter und Beatmungsgeräte zu finanzieren“, berichtet Borussias Spieler Achanta. „Im dritten Lockdown wurde gesammelt, um Schutzausrüstung für die Krankenpfleger zu besorgen.“

Die Pandemie war aber nur Auslöser für das Sozialprojekt der Borussen. Seit mehr als einer Dekade sind sie sozial aktiv. So sind im Portfolio der Pausenkönig (Rundlauf-Wettbewerb für Schulen), Bunt geht’s rund (integratives Tischtennis-Projekt in Behindertenwerkstätten, Flüchtlings- und Seniorenheimen, Förderschulen), Ping-Pong-Parkinson (Tischtennis-Gruppe für Parkinson-Erkrankte), Street Table Tennis Tour (Tischtennis-Straßenliga an den Platten in Parks), TT-ABS (Instrument für das Homeschooling von Schülern) und Düsseldorf spielt Tischtennis für Düsseldorf (Sponsoren finanzieren Bewegungsboxen. Dafür müssen sich Tischtennisspieler an den öffentlichen Steinplatten über eine App registrieren lassen). Und ganz nebenbei schaffte die Borussia es, in der Arena mit 1252 Teilnehmern aus 20 Schulen einen neuen Rundlauf-Weltrekord aufzustellen.

Dazu kommen noch viele Tages-Aktionen an Schulen auf Bürgerfesten, wie etwa in Kooperation mit der Bürgerhilfe Gerresheim auf dem Gerricusplatz. Damit das alles ordentlich abgearbeitet wird, gönnt sich die Borussia mit Lukas Ziemann einen Hauptamtler für soziale Projekte. „Für uns ist unser soziales Engagement eine Win-Win-Situation“, sagt Ziemann. „Durch unsere Auftritte außerhalb der Sporthalle schaffen wir es immer wieder, Tischtennis und die Borussia in die Öffentlichkeit zu bringen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.“