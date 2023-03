Kooperation von CDU und Grünen Die schwarz-grünen Unterschiede - von Berlin und Düsseldorf

Ein weiteres zentrales Thema deckt sich in Düsseldorf und Berlin: Sicherheit, die nach den Umweltspuren das zweite große Wahlkampfthema von CDU-Oberbürgermeister Stephan Keller war. Große Befürchtungen haben sich bei den Grünen, wie zu hören ist, nicht bestätigt. Das Projekt „Sicherheit in der Innenstadt“ ist tatsächlich ganzheitlich aufgesetzt, nicht nur mehr Kräfte des OSD, sondern auch Streetworker sind auf der Straße. Gutachten sollen Wirksamkeit und Möglichkeiten von Glasverboten und Alkoholverkaufsverboten darlegen, neue Wege bei der Strafverfolgung gegangen werden. Und auf Antrag von CDU und Grünen sollen jetzt bei einer Innenstadtkonferenz Vertreter von Polizei, Ämtern und auch Anwohnerinitiativen zusammenkommen. Eine Erfolgsgarantie ist das alles natürlich nicht, aber ein so umfassend aufgesetztes Konzept ist einen Versuch wert. In Berlin dürfte sich das Personal bei Grünen und CDU in diesen Fragen deutlich fremder sein, während in Düsseldorf in den ersten Reihen der Fraktionen Flexibilität vorherrscht.