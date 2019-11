Der Weihnachtsmarkt am Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus

Lage: Marktplatz

Dauer: 21. November bis 30. Dezember 2019

Öffnungszeiten: So.-Do. 11 bis 20 Uhr, Fr. und Sa. 11 bis 21 Uhr, Heiligabend (24. Dezember) von 11 - 15 Uhr, am 26. Dezember von 14-20 Uhr. Geschlossen ist der Markt an Totensonntag (24. November) und am ersten Weihnachtstag (25. Dezember)

Was hat der Markt, was andere nicht haben? Vor dem Rathaus und um die riesige Tanne herum gibt es Buden mit Glühwein, heißer Schokolade und Kunsthandwerk. Die Hütten lehnen sich optisch an den Ziegelbau des historischen Renaissance-Rathauses an. In ihnen bieten unter anderem Glasbläser, Drechsler und Kerzenzieher ihre Ware an oder zeigen sogar ihr Handwerk. Außerdem steht auf dem Markt das fast 100 Jahre alte Karussell und die handgeschnitzte, lebensgroße Krippe aus dem Distrikt Bethlehem.