Fotowettbewerb in Düsseldorf : Die schönsten Seiten von Unterbach

Fotowettbewerb in Düsseldorf

Der Unterbacher See bietet viele schöne Fotomotive. Foto: Marc Ingel

(arc) Die Aktionsgemeinschaft „Auf nach Unterbach“ lädt zu einem Fotowettbewerb ein. Bis zum 31. August können alle Interessierten teilnehmen und Preise gewinnen. Sogar eine Ausstellung und ein Kalender sind geplant.

Dank einiger Sponsoren gibt es Preise im Wert von 1500 Euro zu gewinnen. Hauptpreise sind unter anderem die Übernachtung in einem Hausboot, ein Dinner zu zweit im Restaurant Nostalgia Zur Delle sowie ein Weinseminar mit bis zu acht Personen. Gefragt sind innovative und kreative Motive aus drei Kategorien: Unterbacher Geschäftswelt, Freizeit, Kultur und Brauchtum sowie Lieblings-Orte. Da bietet sich zum Beispiel der Unterbacher See mit seinen vielfältigen Freizeitaktivitäten an.