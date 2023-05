Nachhaltigkeit in Düsseldorf Frisch vom Hof auf den Tisch

Regionale Produkte zu kaufen, liegt im Trend, denn das ist im Sinne der Nachhaltigkeit, da lange Transportwege wegfallen. Deshalb werden Hofläden, in denen Landwirte größtenteils Waren aus der eigenen Produktion anbieten, immer beliebter, zumal es dort häufig auch unverpackte Waren gibt. Das spart Müll und ermöglicht gleichzeitig, nur die Menge zu kaufen, die man auch wirklich braucht. Dass zu viel gekaufte Lebensmittel schlecht werden, wird somit direkt vermieden. In Düsseldorf gibt es eine Vielzahl an Hofläden, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Angeboten. Eine Auswahl: