Stadtteil-Geschichten aus Düsseldorf Der Balkon als Sehnsuchtsort

Flingern hat seine schönen Seiten, gar keine Frage. Aber eben nicht nur der Norden rund um Acker- oder Birkenstraße, auch der Süden besitzt Flair und Charakter – man muss nur genau wissen, wo. Ulrike Möschel kennt diese Ecken. Und selbst, wenn sich das manchmal nicht auf den ersten Blick erschließt, redet sie sich einfach so lange in einen kleinen Rausch, bis sich auch der Letzte diesem magischen Moment nicht entziehen kann. Oder sie lässt reden. Oder singen. Oder rezitieren. Oder predigen. Wie dem auch sei: Der Balkonien-Walk, den Möschel im Rahmen des vom Verein Kabawil organisierten WaWa-Festivals anbietet, führt eben an solche Plätze, bei denen es sich lohnt, innezuhalten. Und bei diesem Stadtteilrundgang ist der Balkon nicht mehr als eine Klammer, in der vor allem Orte, Menschen und Augenblicke in den Fokus rücken.