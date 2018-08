Die schärfsten Restaurants von Düsseldorf

Elke Wünsche bereitet am Imbissstand von Böckels Beste eine besonders scharfe Currywurst zu. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Für Fans von Chili, Peperoni und Curry gibt es in Düsseldorf zahlreiche Möglichkeiten, lecker und scharf zu essen. Hier einige heiße Tipps.

Luang Prabang Wenn schon der Kellner warnt „ist asiatisch scharf, Vorsicht!“, dann sollte man sich selbst als Fan von scharfem Essen in Zurückhaltung üben: Die im „Luang Prabang“ angegebenen Schärfegrade von „Mild“ bis „Höllisch scharf“ lassen die Schweißperlen von der Stirn kullern, während sich der Gaumen an einigen herrlichen Aromen und unglaublich leckeren Gerichten erfreut. Der laotische Asiate in Flingern hat längst Kult-Status erreicht und ist für viele Düsseldorfer kein Geheimtipp mehr.