Jubiläum in Düsseldorf Die Sansibar feierte zehnjähriges Bestehen am Standort Düsseldorf

Niklas Seckler, Juniorchef der Sansibar auf Sylt, erinnert sich noch gut an die Diskussionen am Familientisch. „Eigentlich wollte mein Vater kein Restaurant außerhalb der Insel eröffnen. Aber er ist Schwabe und als solcher war für ihn von klein auf Breuninger in Stuttgart der Inbegriff von Luxus. „Als dann das Angebot kam, in Düsseldorf im Kö-Bogen eine Sansibar by Breuninger zu realisieren, war das für mich wie ein Ritterschlag.“ In diesen Tagen vor zehn Jahren war Herbert Seckler, Gründer des Sylter Originals, von der Nordsee an den Rhein gereist, um die Eröffnung seiner ersten Dependance auf dem Festland zu feiern.