Düsseldorfer Rotarier : Freundschaft und soziales Engagement

Thomas Bartels, Margit Jandali und Wolfgang Schepers (v. l.) und die anderen Rotarier treffen sich regelmäßig im Industrie-Club. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Vor allem sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Landeshauptstadt und international liegen den Mitgliedern des Rotary-Club Düsseldorf-Schlossturm am Herzen. Zurzeit zählt der Verein 63 Mitglieder und ein Ehrenmitglied.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Beate Werthschulte

So genannte Service Clubs setzen sich schon seit mehr als 100 Jahren weltweit für sozialen Frieden und Menschenrechte ein, gleichzeitig wird aber auch die Freundschaft unter den Mitgliedern gepflegt, man hilft sich gegenseitig. Neben Zonta oder den Lions Clubs gehören die Rotary Clubs – eine Vereinigung berufstätiger Männer und Frauen, gegründet 1905 in den USA – zu den bekanntesten und einflussreichsten Service Clubs. In Deutschland gibt es 1062 Clubs mit 55.000 Mitgliedern, weltweit ist Rotary in mehr als 200 Ländern mit 35.000 Clubs und mehr als einer Million Mitgliedern vertreten. War eine Mitgliedschaft bei den Rotariern – man kann sich übrigens nicht bewerben, sondern muss von Mitgliedern des Clubs vorgeschlagen werden – zunächst nur Männern vorbehalten, werden seit 20 Jahren auch Frauen aufgenommen. Das offizielle Motto lautet „Service above self – selbstlos dienen“, es bedeutet für die Rotarier, dass nur wer seinen Mitmenschen dient, auch für sich selbst gewinnt.

In Düsseldorf gibt es inzwischen sechs Clubs und zusätzlich einen E-Club – hier treffen sich die Mitglieder nicht nur persönlich, sondern auch regelmäßig online per Videokonferenz. Der Club Düsseldorf-Schlossturm wurde im Jahr 2002 gegründet. „Die Initiative zur Gründung ging damals von Frauen aus und so ist unser Club tatsächlich der erste gemischte in Düsseldorf gewesen“, erklärt Vorstandsmitglied Margit Jandali.

Info Die Düsseldorfer Rotarier Versammlung Die Mitglieder des Clubs Düsseldorf-Schlossturm treffen sich jeden Freitag von 13 bis 14.30 Uhr im Industrie-Club zum gemeinsamen Mittagessen, Austausch und interessanten Vorträgen, zudem stehen gemeinsame Clubreisen oder Museumsbesuche auf dem Programm. Kontakt Weitere Infos zum Verein gibt es im Internet unter www.rotary1870.de/RC-Duesseldorf-Schlossturm.2527.0.html.

Die Mitglieder sind jeweils zur Hälfte Männer und Frauen und auch bei der jährlich wechselnden Präsidentschaft wird darauf geachtet, dass die männlichen und weiblichen Mitglieder sich abwechseln. „Das funktioniert bei uns ganz hervorragend und unser Miteinander ist sehr harmonisch“, freut sich Thomas Bartels, aktueller Präsident im so genannten „rotarischen Jahr“ 2019/2020. Die Rotarier wünschen sich bei ihren Treffen eine möglichst familiäre Atmosphäre, in der Freundschaften entstehen können. Deshalb, so Bartels weiter, sei es wichtig, dass die einzelnen Clubs möglichst nicht mehr als 100 Mitglieder hätten, damit man sich auch wirklich kennenlernen und gegenseitig unterstützen könne.

Und weil neben der Freundschaft untereinander soziales Engagement und Verantwortungsbewusstsein für Hilfsbedürftige – vor Ort und weltweit – bei den Rotariern die Hauptrolle spielen, hat es sich der Club Düsseldorf-Schlossturm zur Aufgabe gemacht, vorrangig sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu helfen. „Wir unterstützen jeweils etwa zur Hälfte internationale Hilfsprojekte, schwerpunktmäßig in Afrika, sowie Projekte hier vor Ort in Düsseldorf“, erklärt Wolfgang Schepers, im Vorstand für den Gemeindienst zuständig.

So fördert der Düsseldorfer Club unter anderem den Ortsverband Düsseldorf des Deutschen Kinderschutzbunds oder die Kinderschutzambulanz am Evangelischen Krankenhaus. Finanziert würden hier, so Schepers, Erstgespräche mit betroffenen Eltern, Kindern und Jugendlichen, deren Kosten nicht vom Jugendamt und den Krankenkassen gedeckt seien. Finanzielle Unterstützung erhält zudem Knackpunkt, die Düsseldorfer Notschlafstelle für Mädchen und junge Frauen, die auf der Straße leben. Sie können dort jederzeit kostenlos schlafen, essen, duschen oder ihre Wäsche waschen und werden von einem gut ausgebildeten Team sowie vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut. „Bei allen Projekten, die wir unterstützen, pflegen wir ganz enge persönliche Kontakte zu den jeweiligen Organisationen und Trägern, damit wir immer sicher sein können, dass unsere Spenden genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, erläutert Schepers das Engagement der Rotarier.