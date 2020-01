Schule in Düsseldorf : Die Rochus-Grundschule wird erweitert

2015 zog die Rochus-Grundschule an die Gneisenaustraße 60 (hier mit Schulleiterin Miroslawa Berg und Lehrer Christoph Baumann). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Die Schule an der Gneisenaustraße erhält einen Anbau, das alte Hauptgebäude wird umfassend saniert.

Die St. Rochus-Grundschule an der Gneisenaustraße platzt aus allen Nähten und wird ab dem dritten Quartal 2020 saniert, umgebaut und zu einer dreizügigen Schule erweitert. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde noch im alten Jahr gefasst. Im Juli 2022 soll alles fertig sein. Mehr als 9 Millionen Euro will die Stadt dafür in die Hand nehmen, die Abwicklung geschieht durch die Stadttochter Immobilien Projekt Management (IPM).

Wie in der Bezirksvertretung 1 mitgeteilt wurde, hat eine Machbarkeitsstudie dargelegt, dass sich die Lage an der südöstlichen Grenze des Grundstücks am besten für den Erweiterungsbau eignet. Die zusätzlich benötigte Mensa soll in das Bestandsgebäude integriert werden.

Das Schulensemble umfasst das Hauptgebäude aus dem Jahr 1955, eine Einfachsporthalle, die auch von verschiedenen Sportvereinen genutzt wird, sowie an der Südseite direkt an der Gneisenaustraße das Vordergebäude, das zurzeit durch die Dependance des Max-Weber-Berufskollegs belegt ist, voraussichtlich aber im Sommer geräumt wird. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden im Hauptgebäude unter anderem PCB- und asbesthaltige Putze diagnostiziert, weshalb das Gebäude sowie die angrenzenden Umkleidekabinen saniert werden müssen. Zudem ist unter anderem die Heizungsanlage im Hauptgebäude teilweise defekt, so muss seit einem Jahr mit mobilen Geräten geheizt werden. Der Standort wird jetzt an das Fernwärmenetz angeschlossen. Das Vordergebäude hätte in Zukunft nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden können, die notwendigen Umbaumaßnahmen wären zu umfangreich gewesen, daher wird es abgerissen.

Die derzeitige Erschließung über die Gneisenaustraße stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Schüler dar. Der Entwurf sieht daher vor, die Erschließung über die Blücherstraße zu organisieren. Der heutige Freibereich unter der städtischen Bibliothek ist sehr breit und kann neben zwei Fahrspuren auch zwei Fußwege aufnehmen. Zusätzlich erhöht der innere Wendehammer mit der angegliederten Kiss & Ride-Zone die Sicherheit für die Schulkinder. Im Bestandsobjekt der Stadtteilbibliothek soll im Erdgeschoss die vorgesetzte Fassade an der Blücherstraße großflächig geöffnet werden, um eine übersichtliche und sichere Zufahrt zu gewährleisten. Unmittelbar neben dem neuen Zugang an der Blücherstraße befindet sich eine Bedarfsampel, um die Straße sicher überqueren zu können. Das Schulgebäude soll sich, durch die neue, offene und helle Mensa für 360 Kinder, die direkt am Wendehammer liegt, völlig neu repräsentieren. Dafür wird ein nicht mehr genutzter WC-Trakt abgerissen.