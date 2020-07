Lokale Geschichten auf Instagram : Die #RheinStories kommen nach Düsseldorf

Düsseldorf Marie Ludwig und Maren Könemann kommen in dieser Woche mit den #RheinStories nach Düsseldorf. Sie machen eine nachhaltige Bulli-Tour durch die Region, von der sie live auf Instagram berichten.

Die beiden sind bereits seit zwei Wochen unterwegs und kommen am Montag, 20. Juli 2020, mit den #RheinStories in die Landeshauptstadt. Insgesamt sind Ludwig und Könemann mit ihrem Instagram-Format #RheinStories für zwei Monate in der Region unterwegs – in ihrem Bulli, der den Namen Rheiner trägt. Vor Ort werden sie übrigens auch übernachten, in einem Dachzelt. Die Gastgeber sind Bauernhöfe in der Region.