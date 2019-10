Maus-Türöffner-Tag in Düsseldorf : Ein Treffen mit Shaun und Kruschel

Maus-Türöffner-Tag in Düsseldorf

Düsseldorf Die Rheinische Post gab beim „Maus-Türöffner-Tag“ Einblicke in Redaktion und Druckerei. Unterstützt wurde sie von den Stars der Kinder.

Dort, wo normalerweise konzentriert gearbeitet wird, wo Redakteure die Zeitung des nächsten Tages zusammenstellen und wo die vielen Seiten der Rheinischen Post in der Druckerei zur Gesamtausgabe zusammengefügt werden, war richtig was los. Clown Tiftof (Christoph Münch) verzauberte Kinder mit Jonglage, Einrad-Kunststücken und Luftballon-Kreationen. Bei der Zeitungsolympiade traten Mütter gegen Söhne und Väter gegen Töchter an. Besonders beliebt waren Fotos mit Shaun, dem Schaf, und dem RP-Zeitungsmonster Kruschel. Informativ wurde es bei Führungen durch die RP-Redaktionsräume und die Druckerei. Die RP war eine der Statationen auf der gut 800 Punkte umfassenden Liste des „Maus Türöffner-Tages“ 2019, der Sachgeschichten aus der Kindersendung live erlebbar macht.