Schnee in Düsseldorf Die Rheinbahn in Düsseldorf rügt ihren Winterdienst

Die Leistungen der Winterdienste werden nach dem starken Schneefall am Mittwoch zum Teil sehr kritisch bewertet, aber auch Lob gibt es. Besonders schlecht weg kam in der öffentlichen Wahrnehmung die Lage an den Bahnhaltestellen. Bei Facebook etwa kursierten Fotos, ein Nutzer in der Gruppe Rheinbahn-Watch berichtete von einem Sturz an der Schlesischen Straße. Am Aachener Platz fiel auf, dass dort am Mittwochabend nicht geräumt war.