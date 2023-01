Umwelt in Düsseldorf Die renaturierte Düssel bleibt für Kinder tabu

So könne grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Kinder im Wasser der Düssel spielen, da die Uferbereiche im Regelfall so angelegt sind, dass die Wasserflächen zugänglich bleiben. Eine regelrechte Aufweitung des Gewässers bereits bei niedrigen Wasserständen führe jedoch zu ungewünschten Schlammablagerungen und behindere die Gewässerentwicklung. Eingriffe in den Bereich des eigentlichen Fließgewässers würden somit den Zielen des naturnahen Gewässerausbaus entgegen.