Kommen Und Gehen: Die Poke-Welle hat Unterbilk erreicht

Mario Robert hat sich in München in das hawaiianische Essen verliebt und das Konzept jetzt nach Düsseldorf gebracht. Foto: andreas bretz

Düsseldorf Bei "Aloha Poke" an der Friedenstraße gibt es Schüsseln voller frischer Zutaten.

Unterbilk Manchmal kann ein einziger Bissen lebensverändernd sein. Für Mario Robert war es eine Gabel voll rohem Fisch, Gemüse und Reis im April 2017. Der Unternehmensberater lebte zu dieser Zeit für einen längerfristigen Auftrag in München. Unten in seinem Haus hatte ein kleines Restaurant eröffnet - "Aloha Poke" stand über der Tür. "Ich war begeistert und fasziniert von den Poke Bowls, die dort angeboten wurden", erzählt er. "Und von dem Lebensgefühl, das dieser Laden ausstrahlte." Spontan beschloss er: Dieses Konzept bringe ich nach Düsseldorf.

Vor ein paar Wochen war es soweit. In der Friedenstraße in Unterbilk eröffnete er eine Filiale von "Aloha Poke" - und zwar da, wo sich vorher das "Henkelmann" befand. Der Innenraum leuchtet jetzt hellblau, mit Farbakzenten in strahlendem Gelb und Orange. Poke-Restaurants, die das hawaiianische Nationalgericht anbieten, sprießen in Düsseldorf derzeit wie Pilze aus dem Boden. "Wenn die Nachfrage da ist, warum nicht?", sagt Mario Robert. "Düsseldorf ist groß genug - da findet jeder seine Nische." Sein Laden setze auf schönes Ambiente und besonders frische Zutaten.