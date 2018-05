Düsseldorf : Die Oxenforts geben sich erneut das Jawort

Foto: Andreas Bretz

Düsseldorf Seit 60 Jahren stehen Hildegard und Engelbert Oxenfort ("Papa Karneval") treu zueinander. Das Paar feierte in der Andreaskirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Pavetic

Er nennt sie Mauseherz und sie ihn Alter oder manchmal auch Oller. Und dabei lachen sie so süß und verschmitzt, dass jeder merkt, wie sehr sie sich lieben. Zur Diamantenen Hochzeit von Engelbert Oxenfort und seiner Ehefrau Hildegard hatten die Töchter Christiane und Barbara gestern Abend einen Dankgottesdienst in der Andreaskirche in der Altstadt organisiert. Vor 60 Jahren hatte sich das Paar bei einer Laien-Theaterspielgruppe kennen- und liebengelernt.

Pater Manfred sprach warme Worte und ermunterte das Paar, "die unglaublich lange Wegstrecke noch so lange wie möglich fortzusetzen, und dass ihr Euch so lange wie möglich Liebchen nennt". Engelbert Oxenfort hielt es kaum auf dem Sitz: "Machen wir", rief er laut. Er trug eine lachsfarbene Krawatte, sie einen froschgrünen Blazer. Immer wieder blickten sie - sichtlich berührt - in Richtung Altar und "Bühnengeschehen". Enkelin Johanna las Fürbitten. Und mit Gospel-Gesang, Tango-Klängen und einer Ode an das Leben von Violeta Parra bedankten sich Barbara und Christiane bei ihren Eltern.

Die Oxenforts haben Gewicht in der Stadt - Engelbert legte den Grundstein für eine Bilderbuch-Familienkarriere: 1978 war er Karnevalsprinz. Er ist Ehrenpräsident der Prinzengarde Blau-Weiss und des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC). Fast jeden Samstagabend ab 18 Uhr ist er in der Andreaskirche Messdiener. Dort haben sie auch geheiratet, er und seine Hildegard, die an ihm seinen Humor und seine Toleranz schätzt. Er schwärmt von ihrer Fitness ("Liegt an den Kreuzworträtseln") und meint: "Ohne sie kann ich nicht leben."









zurück

weiter

Prinzenclub-Präsident Jobsi Driessen machte seine Aufwartung, Oberbürgermeister Thomas Geisel, seine Tochter Antonia war auch dabei, sie ist mit Johanna Oxenfort befreundet und gehört damit auch ein wenig zu der Traditionsfamilie dazu. CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann und Ex-Prinz Josef Hinkel standen bereit vor der Kirche. Bevor das Diamant-Paar nach draußen in ein Blumenmeer schritt, wollte der Pater noch mal ein lautes Jawort hören von Engelbert und Hildegard Oxenfort, und das gaben sie ihm auch. Fast königlich hob er dabei seine Hand wie zum Gruß.

Dass draußen während dieses Gottesdienstes ein Gewitter tobte, davon bekam das Paar zum Glück nichts mit. Wohl behütet im Kirchenschiff konnte es die Segnungen und Dankesworte entgegennehmen. Eine sehr nette Anekdote fiel Barbara Oxenfort noch ein, die Jazz-Sängerin ist und das Weinhaus Tante Anna führt, während Schwester Christiane das Düsseldorf Festival leitet. "Der Papa ist echt cool. Früher ging er öfter mal an die Decke, aber er beruhigte sich auch rasch wieder." Die Mutter ist auch cool, denn "ihr ist Papas Altersmilde zu verdanken, sie wirkte doch zeit ihres Lebens gut darauf ein, dass er gelassen bleibt", erzählte Barbara Oxenfort lachend. Nach der Messe gab es noch Sekt für die Gäste und das Paar, dass sich sichtlich vergnügt tief in die Augen schaute.

(bpa)