Düsseldorf diskutiert Neubau : Die Oper hätte auch gern eine Studiobühne

Düsseldorf Sanierung oder Neubau der Oper, darüber wird auch mit externen Gästen diskutiert. Dabei geht es auch um Marmor unter freiem Himmel.

Jette Hopp vom Architekturbüro Snøhetta steht für eine der schönsten Opern überhaupt: In Oslo eröffnete 2008 die norwegische Nationaloper im Rahmen einer größeren Stadtentwicklung direkt am Wasser, eine ähnliche Situation wie bei der Elbphilharmonie in Hamburg. Beide Projekte standen in den Diskussionen an der Heinrich-Heine-Allee aber für das Mehr in der Evolution der Kulturbauten: offen zu sein über den ganzen Tag, neue Nutzer ins Haus zu holen. In Oslo auch aufs Haus (es lohnt sich, Bilder zu googeln), denn dies ist komplett begehbar. „Und auf dem öffentlichen Platz ist das teuerste Material verbaut: weißer Marmor“, sagte Hopp. Inspiriert zu sein, Regeln zu brechen, außergewöhnlich zu denken – das war die Aufforderung der Experten. In Norwegen hieß das sogar, auf Geländer auf der Oper zu verzichten, der Komplex wurde dafür einfach als Kunstwerk eingestuft.