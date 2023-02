Kö-Bogen in Düsseldorf Die Nuts Factory gibt auf

Düsseldorf sollte für das junge griechische Unternehmen Nuts Factory zum Sprungbrett werden. Jetzt aber hat das erste Geschäft des Start-ups in Deutschland die großen Erwartungen nicht erfüllen können. Das stylische Geschäft im Kö-Bogen II an der Schadowstraße ist am Tag vor Altweiber geschlossen worden. Die Düsseldorfer Centrum-Gruppe führt bereits Gespräche mit potenziellen Nachfolgern.