Neubau in Düsseldorf So arbeiten Berater und Prüfer von PwC

In der neuen Düsseldorfer Zentrale der Berater und Wirtschaftsprüfer von PwC lassen sich die Arbeitswelten von heute besichtigen. Feste Arbeitsplätze gibt es in dem dreieckigen Hochhaus an der Georg-Glock-Straße nicht. „New Work“ bedeutet hier, dass gebucht wird, was nötig ist. Es gibt elf begrünte Wände, im Restaurant wird ein Foodkonzept umgesetzt, bei dem die Grundlage aller Gerichte eine pflanzliche Basis ist. Vor der Tür steht ein Fahrrad-Parkhaus für 200 Räder. Anzugträger sieht man nicht. Wer Lust hat, spielt nach dem Essen eine Runde Tischtennis. In den Toilettenräumen werden Farben des Firmenlogos zitiert, sie leuchten rosa oder ockerorange.