Sieger der Europawahl : Die neue Stärke der Düsseldorfer Grünen

Die Kommunalwahl 2020 könnte der nächste Meilenstein für die Grünen werden: Sie sind erstmals sogar im Rennen um das Oberbürgermeister-Amt. Die anderen Parteien suchen ihre Gegenstrategien.

Düsseldorf war am Sonntag so grün wie noch nie – das sorgt bei den Parteistrategen im Jahr vor der Kommunalwahl für Nachdenklichkeit. Falls die Grünen ihre Stärke bis in den Herbst 2020 behalten, könnten sie erstmals sogar bei der Wahl des Oberbürgermeisters mitreden. Sie gilt als wichtigste Richtungsentscheidung der Kommunalwahl. Da dabei die Persönlichkeit der Kandidaten einen entscheidenden Faktor bildet, wächst die Spannung, wen die Parteien ins Rennen schicken.

Bei den Grünen gilt es als sicher, dass sie wie auch 2014 mit eigenem Bewerber antreten, auch wenn die Mitglieder noch zustimmen müssen. Das war schon vor der Europawahl klar. „Das Ergebnis gibt uns natürlich Rückenwind“, sagt Kreisparteichefin Paula Elsholz. Sie sieht auch eine Anerkennung für die Politik im Stadtrat, in dem die Grünen ein Bündnis mit SPD und FDP bilden. „Die Wähler haben unsere Politik für Klimaschutz und Verkehrswende bestätigt.“

Info Kommunalwahl im Oktober 2020 Kommunalwahl 2020 Neben dem OB-Amt werden Stadtrat und Bezirksvertretungen in den NRW-Kommunen neu gewählt. Termin Die Wahlen werden voraussichtlich im Oktober 2020 ausgerichtet, ein genauer Termin ist noch nicht verkündet.

Die Grünen waren bei der Europawahl mit 29,2 Prozent in Düsseldorf die stärkste Kraft und landeten sogar 4,5 Prozentpunkte vor der CDU. Die SPD erreichte mit 15,2 Prozent nur etwas mehr als die Hälfte ihrer Wähler. Die Chancen der Grünen bei der Kommunalwahl vergrößert zudem ausgerechnet eine umstrittene Entscheidung der schwarz-gelben Landesregierung: Es wird keine Stichwahl um das OB-Amt mehr geben, die Mehrheit im ersten Wahlgang reicht. Auch die FDP wird mit eigenem Bewerber ins Rennen gehen – und hätte mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine bekannte Kandidatin, die der CDU viele Stimmen rauben könnte, so eine Spekulation unter SPD und Grünen.

Über mögliche Namen bei den Grünen wird bunt spekuliert. Landtagsmitglied Stefan Engstfeld ist in der Stadt gut vernetzt, auch Landeschefin Mona Neubaur ist Düsseldorferin. Miriam Koch, frühere Flüchtlingsbeauftragte und inzwischen Leiterin des Integrationsamts, war für ihren Wahlkampf als OB-Kandidatin vor fünf Jahren viel gelobt worden und schließt eine erneute Kandidatur auch nicht aus.

CDU-Kreisparteichef Thomas Jarzombek sieht die Schwäche der Union in Großstädten mit Sorge. Die Situation bei der Kommunalwahl sei aber anders. „Die Grünen haben am Sonntag davon profitiert, dass sie in der Opposition sind“, sagt er. In Düsseldorf sei die CDU in dieser Rolle und könne den Grünen vorhalten, wo sie ihre Versprechen nicht umgesetzt haben, etwa durch das „Vollbauen von Grünflächen“. Es sei auch zu beobachten, dass viele Wähler im „Dreieck von CDU, FDP und Grünen“ immer wieder wechselten. Diese Menschen müsse man erreichen, unter anderem mit einem OB-Kandidaten, der ein Gefühl für Düsseldorf hat.

Auch die Düsseldorfer FDP sieht sich gestärkt, auch wenn sie von den mehr als 17 Prozent bei Bundes- und Landtagswahl 2017 weit entfernt ist. Sie erreichte aber das beste Großstadtergebnis in Deutschland. Für Rats-Fraktionschef Manfred Neuenhaus ist das ein Zeichen, dass man mit Selbstbewusstsein in die nächste Wahl gehen kann und die Düsseldorfer auch neue Vorhaben wie die Umweltspuren akzeptieren, die gegen Diesel-Fahrverbote helfen sollen. Die meisten Wähler haben die Liberalen an die Grünen und die Nichtwähler verloren – um die wolle die Partei nun werben und zeigen, dass sie das „Düsseldorfer Lebensgefühl“ verstehe, sagt Neuenhaus. „Fest steht nur: Es ist alles möglich.“

