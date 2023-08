Bezirkspolitik in Düsseldorf Das Konzept der neuen Unterrather Realschule wird vorgestellt

3. Zwei Straßen im Stadtbezirk 6 tragen die Namen von Personen, die eine Kommission wegen ihrer Verbrechen in der Kolonialzeit oder ihrer Nähe zum Nazi-Regime für nicht haltbar befunden hat. Deshalb soll die Schlieffenstraße in Mörsenbroich künftig den Namen Radschlägerweg erhalten. Dem bisherigen Namensgeber, Generalfeldmarschall Alfred Graf von Schlieffen, hat die Kommission aggressiven Militarismus und aggressiven Kolonialismus nachgewiesen. Der Münchhausenweg in der Kleingartenanlage am Rather Broich darf seinen Namen behalten. Mit ihm soll aber nicht mehr Börries Albrecht Conon August Heinrich Freiherr von Münchhausen, ein deutscher Lyriker geehrt werden. Ihm wurde von der Kommission aggressiver Antisemitismus und die Unterstützung des NS-Regimes nachgewiesen. Der Weg soll nun auf Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen (1720 - 1797), der auch der „Lügenbaron“ genannt wird, verweisen.