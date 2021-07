Düsseldorf eröffnet im November : Die neue Stadtbibliothek ist unten leise und oben laut

Düsseldorf Im Kap 1 ist auf zwei Ebenen viel Platz, es gibt ein großes Café, einen Dachgarten und eine eigene Kinderbücherei. Und es kann mächtig viel gestreamt werden.

Am Freitag machte Oberbürgermeister Stephan Keller seinen ersten Rundgang durch die neuen Räume am Konrad-Adenauer-Platz 1 (Kap 1). „Das ist viel mehr als eine Bibliothek, hier kann man Bildung genießen“, so Keller, der auch betonte, dass der Bereich vor dem Hauptbahnhof seine Bedeutung als Kulturstandort verstärke. Denn es werde noch das Forum Freies Theater (FFT) in den Komplex einziehen, nebenan im Central finde das Kinder- und Jugendtheater seine neue Heimat.