Bauen in Düsseldorf : Die nächste Baustelle auf der Nordstraße

Die Haltestelle Dreieck an der Nordstraße wird von mehreren Straßenbahnlinien angefahren. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Von Ende Mai bis Anfang Oktober 2023 wird die Haltestelle Dreieck auf der Einkaufsstraße barrierefrei ausgebaut. Für mindestens drei Monate muss dann wieder mit starken Einschränkungen gerechnet werden.

Von Marc Ingel

Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Venloer Straße an der Nordstraße war mit vielen Einschränkungen für Fahrgäste, Anlieger und nicht zuletzt Geschäftsleute verbunden, die Dauerbaustelle zehrte an den Nerven vieler. Abgeschlossen wurde der Umbau Ende August, die Rheinbahn hatte rund 1,9 Millionen Euro in die Modernisierung der Haltestelle mit drei Bahnsteigen der Linien 701, 705 und 707 investiert, das Aufatmen im Viertel war groß.

Im kommenden Jahr geht es nun aber direkt weiter auf der zentralen Einkaufsstraße im Stadtteil, dann ist die nicht minder bedeutende Haltestelle Dreieck an der Reihe. Aktuell sind dort Buden für den Weihnachtsmarkt an der Nordstraße aufgebaut, und das soll im nächsten Jahr ebenfalls wieder möglich sein. Denn laut Rheinbahn-Sprecherin Annika Bödefeld sind die Bauarbeiten am Dreieck von Ende Mai bis Anfang Oktober 2023 geplant und sollen daher rechtzeitig vor dem kommenden Weihnachtsgeschäft abgeschlossen sein.

Info Am Dreieck halten die Linien 701, 705 und 707 Linien Die Haltestelle Dreieck wird von den Straßenbahnlinien 701, 705 und 707 bedient, die die nördlichen mit den südlichen Stadtteilen verbinden. Umsteigemöglichkeiten An der Haltestelle Dreieck in Pempelfort kreuzen sich diese Straßenbahnlinien. Es bestehen dadurch Umsteigemöglichkeiten unter anderem in Richtung Hauptbahnhof, Rath, Unterrath, Bilk, Eller und zum Medienhafen.

Dabei werden zuerst die beiden Bahnsteige an der Nordstraße und im Anschluss der Bahnsteig an der Blücherstraße barrierefrei umgebaut. Im Rahmen der dafür eingerichteten Großbaustelle sollen zudem auch die Gleise in der Nordstraße und der Blücherstraße erneuert werden. Ebenfalls sollen in allen Bereichen die angrenzenden Gehwege angepasst werden. Rampen sollen die Bahnsteige außerdem zugänglich machen.

„Während des Umbaus leiten wir die Bahnen um – zuerst über die Blücher- und Sternstraße, und während der Arbeiten an der Blücherstraße werden die Bahnen dann über die Nordstraße umgeleitet“, erklärt die Sprecherin. Die Kosten für den barrierefreien Ausbau betragen hier an der Nordstraße etwa 1,85 Millionen Euro. Infolge „notwendiger Planungsanpassungen“ musste der Umbau um ein Jahr auf 2023 verschoben werden.

Ein Velo-Gleis, wie es an der Venloer Straße getestet wird, soll dabei allerdings nicht verwendet werden, da zur Ausschreibung des Umbaus am Dreieck noch keine ausreichenden Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt an der Venloer Straße vorliegen, so Bödefeld. Das Velogleis soll verhindern, dass Radfahrer in den Gleisen stecken bleiben. Im Bereich der Venloer Straße sind jetzt vor und hinter der Haltestelle stadteinwärts auf einer Länge von je zehn Metern die Rillen der Schienen mit einem Elastomer verfüllt, das sich absenkt, wenn die Bahnen darüber fahren, jedoch nicht bei Fahrrädern oder Autos.