Menschen aus Düsseldorf Teuflisch gute Mode

Lisa Amélie Kieslich weiß, was sie will – und was nicht. Direkt nach dem Abitur am Lessing-Gymnasium wurde die inzwischen 20-Jährige an der renommierten Royal Academy Antwerpen im Bereich Fashion Design aufgenommen, „aber es hat nicht gepasst“, erklärt die junge Modeschöpferin, warum sie das Studium nach einem Jahr wieder beendete. „Ich hatte einfach eine andere Vorstellung davon, wie mein Weg aussehen sollte, bin vielleicht in dem, was ich mir für meine Zukunft vorstelle, auch schon zu gefestigt und nicht mehr so formbar.“ Stattdessen studiert die Düsseldorferin in ihrer zweiten Heimat Antwerpen nun International Entrepreneurship. „Da lernt man alles, was benötigt wird, um sein eigenes Unternehmen zu gründen und es am Markt zu platzieren“, erzählt Kieslich. Denn genau das ist es, was sie mittelfristig erreichen will: ihr eigenes Label gründen, sich selbstständig machen, je früher, desto besser.