Fashion Net Ordertage : Die Modebranche trifft sich in Düsseldorf

Die Ordermesse Gallery der Igedo-Company gehört zu den zentralen Veranstaltungen der Ordertage, die unter dem Gesamttitel CPD laufen. Foto: Igedo Company

Düsseldorf Der Orderstandort Düsseldorf bleibt nach Einschätzung der Wirtschaftsförderung stabil und planungssicher. Er profitiert auch davon, dass der osteuropäische Markt sich erholt hat.

Düsseldorf hat seit 1949 mit internationalen Messen wie der Igedo und der CPD Modegeschichte geschrieben und sie hat das Zeug dazu, sich auch in Zukunft zu behaupten. Davon ist jedenfalls Theresa Winkels überzeugt, seit Anfang Januar 2020 neue Leiterin der Wirtschaftsförderung. „Mode macht nicht nur rund acht Prozent der lokalen Wirtschaftsleistung aus, sie ist ganzjährig ein Impulsgeber, eines der bedeutendsten städtischen Themen und ein zentraler, lokaler Wirtschaftsfaktor“, erklärt Winkels im Vorfeld der am Samstag startenden Modetage mit einer großen Vielfalt an Marken, über 3000 Kollektionen auf zwei Messen (Supreme und Gallery Fashion) und in 670 Showrooms und auf kleineren Orderplattformen sowie zahlreichen Network- und B2B-Veranstaltungen.

Auch wenn die Lage der Branche insgesamt nach wie vor alles andere als rosig ist – für 2020 werden weiter sinkende Umsätze erwartet, Firmen werden schließen müssen, die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte sinkt auch in der Landeshauptstadt weiter – bleibe der Orderstandort Düsseldorf stabil und vor allem planungssicher für internationale Einkäufer, betont Angelika Firnrohr. Sie ist die Geschäftsführerin des vor mehr als zehn Jahren gegründeten und von der Stadt finanziell unterstützten Vereins Fashion Net. Dieser koordiniert die Aktivitäten der Branche in der Stadt.

Info Die Branche in Düsseldorf Mode-Standort Düsseldorf Der Wirtschaftsförderung zufolge sitzen in Düsseldorf 3056 Unternehmen der Branche und machen 18 Milliarden Euro Umsatz im Jahr – 7,6 Prozent der Düsseldorfer Wirtschaftsleistung. Showrooms 670 permanente Showrooms, in denen Profi-Einkäufer Kollektionen bestellen können, sitzen in der Stadt, unter den neuesten sind Lacoste, Strellson und La Martina.

„Düsseldorfs Trumpf sind eindeutig der Standortvorteil in Deutschland, die konzentrierte Markenvielfalt und die Umsatzstärke“, sagt André Baum, Chef der Berliner Firma C.E.d.E.R. Nicht in der Hauptstadt, sondern Er vermarktet seit Jahrzehnten im Showroom in Rath in der Halle 30 erfolgreich 20 Damen- und Herren-Kollektionen – insbesondere an Einkäufer aus Osteuropa. Rund um die vier Messe-Ordertage (diesmal vom 25. bis 28. Januar) verkauft er zweimal im Jahr konzentriert zwei Wochen lang an Kunden aus 15 Ländern, angeführt von Russland, Ukraine und Moldawien. „Von meinen 700 Kunden kommen mindestens 300 nach Düsseldorf, um ihre Bestellungen aufzugeben. Mein Team und ich haben hier in 14 Tagen 480 Termine“, sagt André Baum, der natürlich perfekt Russisch spricht.

Er blickt optimistisch auf das Geschäftsjahr 2020 und erwartet nicht nur einen stabilen Umsatz, vielmehr sieht er durchaus Chancen für Wachstum. Der osteuropäische Markt habe sich erholt, eine einkommensstarke Mittelschicht gebe dort gern Geld für Mode aus: „In Moskau und Kiew entstehen Einkaufscenter in unvorstellbaren Größenordnungen von 350.000 Quadratmetern“, sagt er.

Philipp Kassel (v.l./7 Perplex), Theresa Winkels (Wirtschaftsförderung), Angelika Firnrohr (Fashion Net Düsseldorf) und André Baum von C.E.d.E.R. Foto: PR + Presseagentur textschwester