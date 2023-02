Verkehr in Düsseldorf Die Mobility-Challenge soll wiederholt werden

Die Stimmung bei den Testern war insgesamt gut, wenngleich es nach der ersten Begeisterung in der zweiten Woche hier und da Ernüchterung gab. Die vielen Apps und Preisvergleiche etwa beim Car-Sharing wurden teils als ein bisschen anstrengend empfunden – selbst wenn man Geld spart, ist so etwas beim eigenen Auto nicht nötig. Es gab auch Probleme beim Verschließen und Entriegeln der Leih-Lastenräder per App. Diese sind jetzt behoben, die Stadt weitet die Erreichbarkeit der Service-Hotline nun dennoch auf rund um die Uhr aus. Sie will aus den Challenges lernen und ihr Angebot, etwa beim Ausbau der Mobilitätsstationen, verbessern.