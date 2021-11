Messen Eat & Style und Blickfang in Düsseldorf : Eine Messe für Genussmenschen und Designfreunde

Wie bereits 2019 findet auch in diesem Jahr die Messe „Eat & Style“ in den großen Hallen auf dem Areal Böhler statt. Foto: Eat & Style

Düsseldorf Mit der „Eat & Style“ und der „Blickfang“ können in Düsseldorf gleich zwei Messen besucht werden. Insgesamt 210 Aussteller sind vertreten.

„Genusstrends mit allen Sinnen erleben – das wollen wir den Menschen hier ermöglichen“, sagt Lena Semmler, Projektleiterin der Eat&Style. Mitglieder des Deutschen Weininstituts bieten Wein-Verköstigungen und Seminare an, der mehrfach ausgezeichnete Röstmeister Erik Brockholz leitet Besucher an, wie sie ihren eigenen Kaffee rösten können und eine kleine Brauerei aus Monheim am Rhein will mit ihrem süffig-würziges „Költ“ die beiden rivalisierenden Rheinmetropolen verbinden.