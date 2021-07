Nach dem Hochwasser : Leben mit der Krise

Das Wasser ist weg, der Sperrmüll steht teilweise immer noch am Straßenrand: Gritli Diaubalick und Bernhard Goßen am Mündrathweg. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Der Mündrathweg liegt versteckt in der Tannenhofsiedlung in Vennhausen. Die Hochwasser-Geschädigten hier fühlen sich nicht genug wahrgenommen.

Selbst ortskundige Düsseldorfer bemühen ihr Navi, wenn sie den Mündrathweg ansteuern wollen. Er liegt mit seinen Sackgassen, die von ihm abgehen, zwischen Kamper Weg und der Düssel am Reichenbacher Weg in der Tannenhofsiedlung. Dass er ein wenig schwer zu finden ist, mag auch dazu beigetragen haben, dass die Menschen hier vergessen wurden, als vergangene Woche die Düssel über ihre Ufer trat. Zumindest empfinden die Bewohner das so.

Als in der Ostparksiedlung in der Nacht zu Donnerstag mit Sandsäcken versucht wurde, einen provisorischen Damm zu errichten, lagen die Vennhauser am Mündrathweg schon längst wieder im Bett. „Der Wasserpegel war am Mittwochabend gesunken, es hatte nicht mehr geregnet, wir dachten alle, das Schlimmste sei vorbei“, erzählt Gritli Diaubalick. Gegen 2.30 Uhr wurde sie von Nachbarn geweckt, das Hochwasser hatte die Straße gefüllt, in den Kellern stand es teilweise 1,80 Meter hoch. „Es war so, als hätte irgendwer irgendwo eine Schleuse geöffnet“, sagt Bernhard Goßen. Nicht minder merkwürdig: Ebenso schnell wie das Wasser kam, floss es am Donnerstag auch wieder ab.

Gewarnt wurden sie nicht, betont er, keine Sirenen oder Lautsprecherdurchsagen aus Warnfahrzeugen. Ein paar Häuser weiter starb ein Mann in seinem Keller. „Das hätte nicht passieren müssen“, ist sich Goßen sicher. Ihm geht es nicht darum, einen Schuldigen zu finden, „aber wir müssen doch herausfinden, wo was falsch gelaufen ist, um für die Zukunft daraus zu lernen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen“. Goßen will wissen: „Macht die Stadt was oder muss ich selbst aktiv werden?“

Die Tage danach waren ein wenig surreal, berichtet Diaubalick. Hilfe kam, von der Feuerwehr, der Awista, Remondis, einer Räucherei aus Ratingen, die den Menschen Essen spendete. „Viele haben am Limit gearbeitet“, sagt Diaubalick. Dennoch: Alle waren zunächst ein wenig überfordert, sagt Goßen, „die Awista hat erst einmal erzählt, sie würden den Sperrmüll nicht mitnehmen, wenn er nicht getrennt sei“. Einem Helfer wurde fast das Auto abgeschleppt, er musste 175 Euro zahlen.

Der Strom wurde teilweise erst am Dienstagabend wieder angestellt, was daran lag, dass viele Hausanschlusskästen feucht oder Keller noch nicht abgepumpt waren, heißt es von den Stadtwerken, auch standen einige Häuser leer. Die Bewohner waren im Urlaub, entsprechend entsetzt waren sie bei ihrer Rückkehr. Ohnehin müssen viele Hauseigentümer selbst dafür Sorge tragen, dass alles wieder läuft und Elektriker beauftragen. „Bei uns wurde das erst mal provisorisch überbrückt. Immerhin haben wir Licht und warmes Wasser“, sagt Gritli Diaubalick.

Die beiden Bewohner der Tannenhofsiedlung können sich auf ihre Elementarversicherung verlassen, „viele Nachbarn können das nicht, das ist für sie wie ein Todesstoß“, sagt Diaubalick. Und es sind vor allem ältere Menschen, die hier wohnen, jenseits der 80, „die sind doch total überfordert, die trauen sich nicht einmal, irgendwo anzurufen“, so Bernhard Goßen. Immerhin hat die Katastrophe die Nachbarn zusammengeschweißt. „Jeder versucht irgendwie jedem zu helfen, ich habe Menschen kennen gelernt, die habe ich vorher noch nie gesehen“, sagt der Vennhauser.