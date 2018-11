Profi-Kuschlerin im Interview : „Die meisten kommen zu mir, weil sie über Jahre nicht berührt worden sind“

Valerie ist Kuscheltherapeutin in Düsseldorf. Foto: Gregor Sticker

Düsseldorf Valerie ist die einzige Profi-Kuschlerin in Düsseldorf. 70 Euro nimmt sie pro Stunde. Uns erklärt sie, wie man Kuscheln zum Beruf macht und wie es sich anfühlt, mit Fremden so intim zu werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Susanne Hamann Von Susanne Hamann Autorendetails aufklappen Susanne Hamann (ham) schreibt hauptsächlich über die Themen Gesellschaft, Soziales und NRW. Ihre Stimme ist außerdem in "Praktisch Faktisch" dem Wissenspodcast der Rheinischen Post zu hören. zum Autorenprofil

Wie fühlst du dich nach einem Kuschel-Arbeitstag?

Valerie Ich bin meistens glücklich, müde und entspannt. Während der Kuschelzeit fahren sowohl der Kunde als auch ich sehr runter. Gerade in der dunklen Jahreszeit kann es dann schon mal sein, dass es mir danach nicht so leicht fällt, wieder in Fahrt zu kommen.

Wie lange kuschelst du maximal am Stück?

Valerie Eine Sitzung kann bis zu drei Stunden dauern. Manche Kunden buchen auch erst einmal eine Stunde und merken dann währenddessen, dass sie gerne verlängern wollen. Das geht auch.

Machst du das hauptberuflich?

Valerie Nein. Hauptberuflich bin ich Sozialarbeiterin. Meine Chefin findet es aber total gut, dass ich diesen Nebenjob mache.

Kommen hauptsächlich Männer oder Frauen zu dir?

Valerie Es sind hauptsächlich Männer. Ich glaube, das hat mehrere Gründe: Frauen arbeiten mehr in sozialen Bereichen. Da ist Berührung und Umarmung normaler als im Büroalltag. Außerdem ist es unter Freundinnen normaler, sich in den Arm zu nehmen, wenn es jemandem nicht gut geht. Unter Männern ist das anders. Und dann muss man auch sagen, dass es für Männer historisch gesehen selbstverständlicher ist, für Körperlichkeit zu bezahlen. Das hat seinen Ursprung in der Prostitution und geht beim Kuscheln weiter. Frauen haben größere Hemmungen, Körperlichkeit als Dienstleistung zu sehen.

Bleibt man in der Kuscheltherapie angezogen?

Valerie Ja. Man wechselt in bequeme Kleidung, etwa eine Jogginghose und ein Sweatshirt, aber man bleibt angezogen.

Gerade bei der ersten Sitzung ist der Anfang doch sicher seltsam. Da stehen zwei Fremde in einem Raum und jetzt soll man sich plötzlich sehr nahe kommen. Wie brichst du das Eis?

Valerie Wir setzen uns erst an einen Tisch und besprechen die Kuschelregeln. Dazu gehört, dass der Kunde etwas Frisches anzieht, geduscht zur Sitzung kommt, dass keine Küsse ausgetauscht werden und intime Bereiche nicht berührt werden. Ich bespreche außerdem, was der Kunde mag, was seine Vorlieben sind und spüre etwas nach, wie unsicher er ist. Dann legen wir uns aufs Bett und es geht los.

Das Kuscheln findet auf einem Bett statt?

Valerie Entweder das oder beim Kunden auf der Couch. Ich mache auch Kuschel-Hausbesuche.

Wie läuft das Kuscheln ab?

Valerie Es gibt eine Anfangskuschelposition. Dabei nehme ich entweder den Kunden in den Arm oder er kuschelt sich an mich. Dann sage ich, er soll erstmal ankommen und in Ruhe durchatmen. Viele sagen nach wenigen Minuten schon, dass es sehr ungewohnt sei, aber auch sehr schön.

Und dann?

Valerie Dann streichele ich die Person fest oder leicht, je nachdem wie sie es mag. Es gibt verschiedene Kuschel-Positionen, die wir einnehmen. Und dann kommt es darauf an, was derjenige mag, Kopf kraulen zum Beispiel. Mein jüngster Kunde ist 23 Jahre alt, der Älteste 70, sie haben natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen.

Das klingt alles sehr intim. Wird niemals jemand übergriffig?

Valerie Echte Probleme hatte ich noch nie. Es kommt schon mal vor, dass jemand versucht auszutesten, was geht und über meinen Po streicht oder so etwas. Dann sage ich ganz deutlich, dass das nicht in Ordnung ist und setze Grenzen. Angst habe ich noch nie gehabt. Beim Kuscheln ist man sich so nahe, dass ich jede Anspannung im Körper spüre. Wenn sich jemand also darauf vorbereiten würde, mich anzugreifen, würde ich das lange vorher spüren und ansprechen.

Fühlt sich das wie Arbeit an?

Valerie Ich bin schon müde danach, aber es ist nicht anstrengend. Während des Kuschelns schalte ich meinen Kopf fast total ab, lasse einfach meinen Körper sprechen und bin offen für die Signale, die mir mein Gegenüber sendet. Ich kuschel total gerne Menschen. So bin ich auch auf die Idee gekommen, damit anzufangen. Ich halte das Kuscheln für eine Bereicherung für mich und die Menschen. Die meisten kommen zu mir, weil sie über Jahre nicht berührt worden sind. Viele hatten jahrelang keinen Partner und finden auch unter Freunden und Familie keine Wärme. Ich finde aber, jeder Mensch hat es verdient, umarmt zu werden. Mir fällt das Kuscheln leicht und ich freue mich, wenn ich jemandem damit etwas Gutes tun kann.

Was würde sich ändern, wenn wir uns alle mehr umarmen würden?