Kultur für Kinder in Düsseldorf : Die Märchenwochen kommen in die Stadtteile

Düsseldorf Veranstaltungen sind in 15 städtischen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen geplant. Neue Künstler gestalten das Programm bis zum 13. Februar.

(arc) „Deine Geschichte(n)“ lautet das Oberthema der am 28. Januar startenden Düsseldorfer Märchenwochen. Bis 13. Februar bieten insgesamt 15 städtische Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen Erzählveranstaltungen, Workshops und Mitmachaktionen an. Die Veranstaltungen richten sich an Besucher der Jugendfreizeiteinrichtungen, Familien, an Kitas und an Gruppen der Offenen Ganztagsschule. Alle Informationen zu den jeweiligen Angeboten, Orten und Terminen sowie Anmeldekontakte sind zu finden im Internet unter www.duessseldorf.de/maerchenwochen.