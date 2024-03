Von „Mango Unchained“ bis „Fünf gegen Willi“ Das sind die lustigsten Cocktail-Namen in Düsseldorfer Bars

Wem Margarita und Martini zu langweilig sind, kann in einigen Bars auch Drinks mit lustigen Namen bestellen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem „Mango Unchained“? Den gibt es in der japanisch angehauchten Sakura-Bar an der Immermannstraße 50, benannt nach dem Tarantino-Film „Django Unchained“. Wer es lieber romantisch mag, kann stattdessen zu „(I’ve Had) The Thyme of My Life“ greifen – der Thymian-Cocktail ist natürlich eine Hommage an das bekannte Lied aus „Dirty Dancing“ und spielt mit den Wörtern „thyme“ und „time“, die gleich klingen.