Aktionswoche in Düsseldorf : Wenn Kinder den Speiseplan selbst bestimmen

Düsseldorf Die Rechte und die Beteiligung der Jüngsten stehen im Zentrum einer Aktionswoche in den Kitas der Düsseldorfer Sozialverbände. Die Ergebnisse könnten selbst Eltern überraschen.

Was gibt es zum Mittagessen, wenn Fünfjährige mit entscheiden, was auf den Speiseplan der Kita kommt? „Pasta, Pommes, Pizza“ – diese Antwort dürfte wohl vielen Eltern durch den Kopf gehen. Doch diese Sorge kann Iris Bellstedt, Geschäftsführerin des Sozialverbands „Der Paritätische“, den Familien der Kita-Kinder nehmen: „Es kommen selbst geschnittene Gemüsestifte und andere gesunde Sachen auf den Plan, immer nur Pommes fänden auch kleine Kinder viel zu langweilig.

Doch nicht nur um Speisepläne soll es in den mehr als 200 Kindertagesstätten der „Liga der Wohlfahrtsverbände“ in dieser Woche gehen. „Kinder haben schon vor dem Schuleintritt ein Recht auf eine eigene Meinung, sie sollen mitreden und manchmal auch mitbestimmen“, sagt Margit Hlouschek, die beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Abteilung Kinder, Jugend und Familie leitet. Und das gelte selbstverständlich nicht nur in dieser Woche. „Wir haben die Jungen und Mädchen gefragt, wie sie Karneval feiern wollen. Das Ergebnis war, dass sie lieber ohne Eltern und nicht in ihren Rosenmontagskostümen, sondern in etwas selbst Gebasteltem feiern wollen“, berichtet Hlouschek. „Die Eltern haben es am Ende akzeptiert“.