Katholische Kirche in Düsseldorf : „Der Erzbischof wird seiner Verantwortung nicht gerecht“

Düsseldorf Die Leitungsgremien der Düsseldorfer Gemeinde St. Margareta stellen sich hinter ihren leitenden Pfarrer Oliver Boss und kritisieren den Kölner Kardinal. Statt Verantwortung zu übernehmen, flüchte sich der Erzbischof in juristische Details und gebe seinen Fall nach Rom ab. Die Gremien empfinden das als „unwürdig und als Verhöhnung der Opfer von Gewalttaten."

„Nun gab es einen Einschlag bei uns. Nicht irgendwo weit weg, sondern hier. Bei uns. Mitten in unserer Gemeinde. Und er trifft ins Herz“, heißt es in dem Statement der Leitungsgremien. Viele Christen hätten Pfarrer O. gut gekannt. Man habe nicht nur oft die Heilige Messe zusammen gefeiert, sondern auch Pfarrfeste, Karneval, Geburtstage und Jubiläen. Einige Paare habe er getraut, zahlreiche Kinder habe er getauft. All das werde nun überschattet „von unsäglichen Vorwürfen, von diesem ungeheuerlichen mutmaßlichen Verbrechen“. Jede Predigt von Pfarrer O. über Moral und Anstand werde nun in Frage gestellt.

Sehr deutlich fällt die Kritik am Kölner Erzbischof aus. Woelki wird zur Last gelegt, dass er den Fall 2015 wenige Monate nach seinem Amtsantritt in Köln zwar zur Kenntnis genommen, aber eine kirchenrechtliche Voruntersuchung und eine Meldung nach Rom unterlassen habe. Der Kardinal begründete dieses Vorgehen unter anderem mit der damals schon weit fortgeschrittenen Demenz des Pfarrers. Inzwischen hat er den Papst um Klärung gebeten. „Wir wollen uns dabei nicht anmaßen, ihn explizit zum Rücktritt aufzufordern“, heißt es in der Stellungnahme. Aber „wir planen, unsere Enttäuschung, unser Entsetzen, ja, unsere Verzweiflung darüber in einem Brief an Kardinal Woelki zu formulieren“, heißt es weiter. Nach Einschätzung der Katholiken wird der Erzbischof seiner Verantwortung nicht gerecht. Stattdessen flüchte er sich „in juristische Details“. Und statt Verantwortung zu übernehmen, gebe er „seinen Fall nach Rom ab“. Das empfinden die Gremien als „unwürdig und als Verhöhnung der Opfer von Gewalttaten.“