Kunst in Düsseldorf Das pralle Leben im Mintrop-Kiez

Wenn es einen Ort in Düsseldorf gibt, der kulturelle Kreativität und mythische Musikhistorie miteinander vereint, dann dieser: An der Mintropstraße 14-16 lag in einem Hinterhof das Kling-Klang-Studio von Kraftwerk, noch immer hängt das legendäre und zugleich bewusst irreführende Schild von Elektro Müller über dem Tor, wo es zu dem „Musik-Labor“ geht, in dem längst Werbefilmer und Toningenieure ihrem Job nachgehen. Sehr viel auffälliger ist der Eingangsbereich direkt nebenan: Er führt in das Atelier von Dorothea Schüle, seit 2012 arbeitet sie hier, Florian Schneider ist sie immer wieder mal begegnet. „Es war diese kreative Szene hier, die mich sofort fasziniert und nicht hat zögern lassen, zuzuschnappen, als mir die Räumlichkeiten angeboten wurden – zumal der Vermieter total nett ist“, erzählt Schüle. Zwischenzeitlich war sie mal in Berlin, „aber es hat mich sofort zurückgezogen in meinen Kiez nach Düsseldorf“.