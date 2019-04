Kreissparkasse Düsseldorf : Kredite übersteigen zwei Milliarden Euro

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Der Boom auf dem Immobilienmarkt und eine kräftige Nachfrage von Unternehmen haben das Kreditvolumen der Kreissparkasse Düsseldorf um 3,8 Prozent wachsen lassen. Für 2019 ist der neue Sparkassen-Chef zuversichtlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gut 100.000 Kunden und eine Bilanzsumme von 2,8 Milliarden Euro: Die Kreissparkasse gehört zu den größeren Geldinstituten am Standort Düsseldorf. Zum 1. April dieses Jahres hat Christoph Wintgen den Posten des Vorstandsvorsitzenden des Geldhauses mit Sitz an der Kasernenstraße übernommen. Dass es in einer Stadt eine Kreis- und eine Stadtsparkasse gibt, ist eher ungewöhnlich. „Das ist eine Besonderheit in NRW“, erklärt der Sparkassenchef. „Denn sowohl in Köln als auch in Düsseldorf gibt es jeweils eine Kreis- und eine Stadtsparkasse.“ Dabei sehen sich die beiden Institute nicht als Konkurrenz. „Das ist einfach historisch bedingt“, so Wintgen weiter. Denn bis Ende 1974 gab es den Kreis Düsseldorf-Mettmann und dessen Kreissparkasse hatte ihren Sitz in der Landeshauptstadt. Mit der Gebietsreform 1975 entstand der Kreis Mettmann, der Hauptsitz des Kreditinstituts blieb aber in Düsseldorf. „Und auch hier haben wir noch viele Kunden.“ Rund 15.000 der insgesamt 100.000 Kunden der Kreissparkasse wohnen in der Landeshauptstadt.

„Wir sind zwar insgesamt kleiner als die Stadtsparkasse“, erklärt Svend Reuse, der seit Anfang des Jahres Mitglied des Vorstands ist. „Aber wir sind auch sehr nah an den Kunden vor Ort. Und vor allem sind wir auch noch da, wo andere schon weg sind.“ So betreibt die Kreissparkasse noch immer 17 Filialen, einschließlich der Hauptstelle an der Kasernenstraße in der Landeshauptstadt und hat einen Marktanteil von rund 50 Prozent.

Info Die Kreissparkasse Düsseldorf in Zahlen Kunden Die Kreissparkasse hat insgesamt rund 100.000 Kunden, davon gut 77.000 Girokunden. Bilanz Die Bilanzsumme des Instituts belief sich 2018 auf rund 2,8 Milliarden Euro, nach 2,28 ein Jahr zuvor. Kundeneinlagen Die Höhe der Kundeneinlagen belief sich Ende 2018 auf 2,3 Milliarden Euro. Mitarbeiter Die Kreissparkasse Düsseldorf beschäftigte im vergangenen Jahr im Schnitt 510 Mitarbeiter und neun Auszubildende. Filialen Insgesamt betrieb das Geldinstitut im vergangenen Jahr 17 Zweigstellen, inklusive der Hauptstelle in der Kasernenstraße und Geldautomaten-Standorte.

Im vergangenen Jahr legte das Kreditvolumen um 3,8 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro zu. „Dieses Wachstum haben wir vor allem dem gewerblichen Bereich zu verdanken“, so Wintgen weiter. „Dazu gehört auch die Immobilienfinanzierung für Betriebe.“ Rund 65 Prozent aller vergebenen Kredite gingen an Unternehmen. „Ganz stark war im vergangenen Jahr der Dienstleistungsbereich“, so der Vorstandsvorsitzende des Geldinstituts. Aber auch Handwerker hätten viele kleinere Kredite aufgenommen. „Die Sparkasse ist immer auch ein Spiegelbild der Wirtschaftsregion“, so Reuse. Denn die Kreditvergabe an die verschiedenen Unternehmen zeigt in welchen Bereichen die Wirtschaft besonders aktiv investiert.

Rund 35 Prozent des Kreditvolumens der Kreissparkasse sind hingegen Baufinanzierungen für Privathaushalte. Doch das andauernd niedrige Zinsumfeld drückt auf die Gewinnmargen. Außerdem ist der Markt für Immobilienkredite hart umkämpft. Auch das drückt die Margen. Anders ist das bei Unternehmenskrediten. „Das gewerbliche Kreditgeschäft ist das margenstärkste“, so Wintgen. Wegen des schwierigen Zinsumfelds setzt das Geldinstitut stärker auf das Provisionsgeschäft. „Unsere Kunden schätzen unsere Kompetenz bei Wertpapieren“, so der Banker weiter. „In dem Bereich sind Renditen auch noch leichter erzielbar.“

Das nachlassende Wirtschaftswachstum in Deutschland macht sich momentan noch nicht bei der Kreissparkasse bemerkbar. „Das Jahr 2019 ist gut angelaufen“, erklärt Wintgen. „Wir gehen davon aus, dass wir operativ genauso gut abschneiden werden wie 2018.“ Trotzdem dürfte es an der Zinsfront weiter schwierig bleiben. Gegenwärtig müssen Geschäftsbanken einen Minuszins von 0,4 Prozent bei der Europäischen Zentralbank (EZB) zahlen, wenn sie dort überschüssige Liquidität „zwischenparken“. Große Veränderungen in der Zinspolitik der EZB erwartet der Sparkassenchef für das laufende Jahr nicht.