Aus für traditionsreiches Theater Die Komödie Düsseldorf ist Geschichte

Die Komödie Düsseldorf existiert nicht mehr, der Theaterbetrieb wurde nach der Sommerpause nicht wieder aufgenommen. Das Boulevardtheater gab es mehr als 60 Jahre, zuletzt war es zum zweiten Mal in einem Insolvenzverfahren. Der engagierte Freundeskreis der Komödie (130 Mitglieder) will jedoch über einen Neustart sprechen und strebt ein Zusammengehen mit dem Theater an der Kö an. Dessen Intendant René Heinersdorff ist für Gespräche offen, sie sollen im November stattfinden. Er hatte in den letzten Jahren immer wieder eine engere Zusammenarbeit angeboten. Aktuell dürfen Komödien-Kunden ohne zusätzliche Kosten ihre Karten im Theater an der Kö einlösen.