Menschen aus Düsseldorf : Mode für die Ewigkeit

Larissa Lipkowicz hat ihren Firmensitz an die Franklinstraße 56 verlegt. Hier soll am heutigen Samstag auch der Verkauf stattfinden. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Larissa Lipkowicz hat in Pempelfort einen Online-Shop für Vintage-Kleidung gegründet. Ihr geht es vor allem um Nachhaltikgeit. Jetzt geht sie mit einem Pop-up-Store an die Öffentlichkeit.

Von Marc Ingel

Der Schritt in die Selbstständigkeit will gut überlegt sein. Bei Larissa Lipkowicz war die Entscheidung fast schon zwingend und der vorläufige Höhepunkt ihres Werdegangs. Sie hat einen Online-Shop gegründet, dafür einen Existenzgründerzuschuss der Arbeitsagentur in Anspruch genommen. Sie will ausschließlich Mode aus zweiter Hand vertreiben, bei der nach Möglichkeit die Prinzipien der Nachhaltigkeit gegeben sind. Naturbelassene Fasern wie Leinen, Seide, Baum- oder Schurwolle garantieren das. Und wenn das mal nicht zutrifft: „Kleidung weiterzutragen, anstatt sie wegzuschmeißen, ist ja auch schon ein Beitrag für die Umwelt“, sagt die 29-Jährige. Jetzt geht sie erstmals mit ihrer Second-Hand-Kollektion an die Öffentlichkeit. Am heutigen Samstag, 20. November, gibt es an der Franklinstraße einen Pop-up-Store.

Mit 16 Jahren machte Larissa Lipkowicz eine Ausbildung als Gestalterin für visuelles Marketing bei Peek & Cloppenburg. Das nannte man früher einmal Schaufensterdekorateurin, „aber da ist im Laufe der Zeit schon noch einiges dazugekommen“, erzählt die Neugründerin. Nach dem Fachabi hat sie zwei Jahre für Marken wie Marco Polo oder American Apparel gearbeitet, im Anschluss an der Hochschule für Retail Design in Düsseldorf (in etwa Einzelhandelsdesign) studiert. Ihre Bachelor-Arbeit war dann so etwas wie die Initialzündung für das, was sie nun macht: „Ich habe mich dabei intensiv mit nachhaltiger Mode beschäftigt, und dieses Thema hat mich schließlich nicht mehr losgelassen.“ Dennoch arbeitete sie im Anschluss noch mehrere Jahre als Stylistin und Visual Merchandiser (grob: Shop-Designer), ehe der Zeitpunkt gekommen war, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Im September ging ihr Online-Shop an den Start. Für den Namen ihres kleinen Unternehmens blätterte sie im Spanisch-Wörterbuch: Denn „la risa“ bedeutet auf Deutsch „das Lachen“ – das passte.

Info Wie alte Kleidung auch lange hält Pop-up Der Pop-up-Store von „la risa“ öffnet am heutigen Samstag, 20. November, von 11 bis 20 Uhr.



Pflege Auf ihrer Homepage gibt Larissa Lipkowicz Wasch- und Pflegetipps, damit ältere Kleidung auch wirklich lange hält. Die Adresse lautet

www.la-risa.de.

Larissa Lipkowicz arbeitet mit Großhändlern zusammen, geht aber auch selbst in Second-Hand- und Vintage-Läden auf der Suche nach ausgefallenen Klamotten für Männer und Frauen, die ihren Ansprüchen genügen. „Zunächst habe ich alles in meiner Wohnung gelagert, da hatte ich zum Glück einen großen Dachboden“, erzählt sie. Aber das war natürlich keine Dauerlösung. Und wie es der Zufalle so wollte, lernte sie Paulina Eckert kennen. Die betreibt an der Franklinstraße einen kleinen Co-Working-Space, in dem sie selbst mit ihrem „Merakitects Studio“ für Innenarchitektur sitzt und auch noch Markus Gambalat und seinem „Dirty Ronny“-Studio für Film-, Foto- und Videoproduktionen Platz bieten kann. „Und jetzt habe ich mich da auch noch reingezeckt“, sagt Lipkowicz grinsend. Der große Vorteil: Es gibt eine angeschlossene Garage, in der sie ihre Waren lagern und eben auch fotografieren kann und wo am heutigen Samstag dann der Verkauf stattfindet.