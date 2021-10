Natur und Stadt : Die Jägerhofallee im Hofgarten ist asphaltiert

Düsseldorf Die Bauarbeiten im Hofgarten werden fortgeführt. Es geht um die Lichtbänke, aber auch um die Oberfläche der Jägerhofallee. Auf dem Asphalt wird noch weiter gearbeitet.

Aber auf der Jägerhofallee rollen auch Bagger, denn der etwa 350 Meter lange Weg hat einen Asphaltbelag bekommen. Dafür wurde die Jägerhofallee mit aufgestellten Sicherheitssperren und Flatterband für Passanten unzugänglich gemacht. Die Arbeiten werden nach der Asphaltierung fortgeführt. „Es erfolgt die Beschichtung mit einem regionalen Natursteinsplitt. Der Asphalt bekommt dadurch eine helle freundliche Oberfläche, die sich im Sommer nicht so stark aufheizt“, sagt ein Sprecher der Stadtverwaltung. Das Regenwasser werde seitlich in die Grünflächen geleitet und kann so im Hofgarten verbleiben. „Die beschichteten Wege gleichen sich optisch den vorhandenen Bestandswegen aus wassergebundenem Wegebelag an, sind aber für die stark frequentierten Wege besser geeignet und damit nachhaltiger.“