Die neuen Corona-Zahlen : Die Inzidenz in Düsseldorf sinkt leicht

Das Gesundheitsamt meldet eine Inzidenz von 568,1. Foto: Hans-Juergen Bauer/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Am Freitag ging die Sieben-Tages-Inzidenz um rund 70 Punkte und damit sehr deutlich zurück. Der Trend setzt sich verlangsamt fort. 400 neue Infektionen sprechen dennoch für ein Ansteckungsgeschehen auf hohem Niveau.

Am Donnerstag lag die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz in Düsseldorf noch bei knapp 700. Am Samstag wurde ein Wert von 578,5 gemeldet, am Sonntag nun ein Wert von 568,1. Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Die Zahlen können nach Mitteilung der Stadt temporär von den tatsächlichen Inzidenzen abweichen. Ein Datenverlust sei jedoch nicht zu erwarten, die Fälle würden weiterhin schnellstmöglich bearbeitet. Hintergrund: Auch das städtische Gesundheitsamt ist von den Störungen durch ein bundesweites Update der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts betroffen. Bis zur Lösung des Problems sei mit Verzögerungen in der Fallbearbeitung und Übermittlung der Meldefälle zu rechnen.

Nach den aktuell vorliegenden Zahlen registrierte das Gesundheitsamt 392 neue Ansteckungen. Von den Infizierten werden 113 in Krankenhäusern behandelt, davon 33 auf Intensivstationen. Es gab keine neuen Todesfälle. Bislang sind 626 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, in Düsseldorf gestorben.

Am Samstag wurden in Düsseldorf 1759 Personen geimpft. Darunter sind 211 Personen, die ihre erste und 279 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Es wurden 1269 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Insgesamt sind in Düsseldorf bereits 532.177 Menschen geimpft worden, davon haben 503.211 ihre erste und zweite Impfung erhalten. Insgesamt wurden 1,326 Millionen Impfungen vorgenommen, darunter 291.119 Auffrischungsimpfungen.

In der städtischen Diagnosepraxis wurden am Samstag 336 Abstriche vorgenommen. In das Drive-In-Testzentrum an der Mitsubishi-Electric-Halle kamen 574 Menschen für einen Abstrich. Hinzu kommen 301 Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden.