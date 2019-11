Kostenpflichtiger Inhalt: Rückzahlung von zwölf Millionen Euro : Internationale Schule Düsseldorf künftig ohne staatliche Förderung

Die ISD in Düsseldorf-Kaiserswerth. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Internationale Schule in Düsseldorf wird öffentliche Fördergelder in Höhe von rund zwölf Millionen Euro an das Land zurückzahlen. Außerdem verzichtet sie für alle künftig aufgenommenen Schüler auf den Statuts als Ersatzschule. Die staatliche Förderung in Höhe von rund vier Millionen Euro pro Jahr läuft sukzessive aus.