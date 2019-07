Kommentar : Die Innenstadt muss sich vernetzen

Meinung Düsseldorf Hamburg ist in Sachen City-Management ein gutes Vorbild für Düsseldorf, meint unser Autor Uwe-Jens Ruhnau.

Hamburg kann ein Vorbild für Düsseldorf sein. Dort gibt es etwa „Waste Watcher“, die Müllsünder auch zur Kasse bitten. In einer Zeit sinkender Rücksichtnahme und fehlendem Respekt keine schlechte Idee. Beim City-Management geht es um Steigerung der Attraktivität, und Hamburg hat damit gute Erfahrungen gemacht. Düsseldorf hat auf jeden Fall bei der Kommunikation großen Nachholbedarf. Die Graf-Adolf-Straße sieht sich beim Planungsprozess für den Vorplatz des Hauptbahnhofs nicht eingebunden. Die Händler der Nordstraße haben resigniert, der Bau des Kö-Bogens und die Umleitung der Straßenbahn haben sie viel Geld gekostet. Sie fühlen sich ignoriert. Das City-Management kann die Lösung sein, auf die alle warten, auch wenn es kaum jemand weiß. Es gehört dann auch in den Arbeitskreis Großveranstaltungen, in dem der Handel heute nicht vertreten ist.