Vereine in Düsseldorf : Das soziale Gewissen von Eller

Michael Baumgarten (l.) und Heinz-Werner Frantzmann vor St. Gertrud in Eller. Foto: Marc Ingel

Die Hötter Jonges sind mehr als nur ein Karnevalsverein. Am Wochenende wird wieder der Ritter-Gumbert-Orden an verdiente Menschen im Stadtbezirk 8 verliehen. Die Arbeit im Vorstand wurde auf mehrere Schultern verteilt.

Natürlich sind die Hötter Jonges in erster Linie ein Karnevalsverein. „Wir feiern gerne und ausgiebig“, lässt auch der 1. Vorsitzende Michael Baumgarten daran keine Zweifel. Aber irgendwie steckt mehr hinter dieser Gesellschaft, und das lässt sich am allerbesten an diesem Orden festmachen, der am kommenden Samstag zum 40. Mal verliehen wird. Der Ritter-Gumbert-Orden ehrt Menschen im Stadtbezirk 8, die sich um das Brauchtum verdient gemacht haben oder durch soziales Engagement in den Vordergrund getreten sind. Der Vorschlag für den oder die neuen Ordensträger wird in einer Zusammenkunft der bisherigen Ordensträger ermittelt, der Vorstand der KG Hötter Jonges hat dann das letzte Wort.

„2018 wurde kein Orden verliehen, und da es sich in diesem Jahr sogar um ein rundes Jubiläum handelt, lag es nahe, einfach mal zwei Personen auszuzeichnen“, erklärt Baumgarten. Manfred Peters, der heimliche Bürgermeister von Unterbach, ist einer davon. Er ist umtriebig, in vielen Vereinen aktiv, „und er besitzt die Gabe, Dinge zu organisieren und Menschen auf seinem Weg mitzunehmen“, sagt Baumgarten. Wolfgang Liembd ist der Schützenchef in Lierenfeld und hat in dieser Funktion viele soziale Veranstaltungen initiiert, „und er ist ein guter Christ, aktiv in der Gemeinde, mit Beziehungen bis nach Berlin hoch zum Erzbischof“, erzählt Heinz-Werner Frantzmann mit einem Augenzwinkern. Er ist selbst Pfarrer und war als ehemaliger Ordensträger an der Wahl von Liembd beteiligt. Was Frantzmann besonders freut: „Wir haben endlich mal wieder Ordensträger aus Lierenfeld und Unterbach, sonst ist es doch meist Eller.“ Die Zeremonie erfolgt am Samstag im Gemeindesaal der Schlosskirche Eller. Die Orden werden auf dem Brokatkissen herbeigetragen, die Hötter Jonges erscheinen im Ornat, und Präsident Herbert Prickler schlägt die Ordensträger zum Ritter – so geht’s zu bei den Hötter Jonges.

Info Kostümsitzung findet im Boston Club statt Ordensverleihung Die Verleihung des Ritter-Gumbert-Ordens erfolgt am Samstag, 26. Oktober, ab 19 Uhr im Gemeindesaal der Schlosskirche, Schlossallee 8. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten unter kartenbestellung@hoetter-jonges.de.



Kostümsitzung Die große Kostümsitzung am 22. Februar findet im Boston Club an der Vennhauser Allee 135 statt. Eintritt: 28 Euro. Mit dabei u. a.: der Bergische Jong, die Rheinfanfaren, Thorsten Bär, Charlie Martin.

Der Ritter-Gumbert-Orden wird zum 40. Mal verliehen. Foto: privat