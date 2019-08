Hinterhöfe in Düsseldorf : Die Geschichte beginnt bei Jan Wellems Vater

Barbara Marcus und Annik Roecker vermieten den Hinterhof an der Ritterstraße 10 inzwischen für Partys, Hochzeiten oder Workshops. Foto: Marc Ingel

Die Historie des Hauses an der Ritterstraße 10 reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Heute wird der Innenhof für Events genutzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Es kommt sicher nicht oft vor, dass ein Haus seinen eigenen Wikipedia-Eintrag erhält. Für das denkmalgeschützte Gebäude an der Ritterstraße 10 an der Ecke zur Ursulinengasse in der Altstadt gilt das. Das liegt natürlich an der außergewöhnlichen Geschichte, war es doch der erste Bau außerhalb der Stadtmauer, für den eine Genehmigung ausgesprochen wurde.

In Kurzform geschah nämlich Folgendes: In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts lag die heutige Ritterstraße im Bereich des Walls der alten Stadtbefestigung und war noch nicht bebaut. Für eine Stadtvergrößerung erlaubte der Vater von Jan Wellem, Kurfürst Philipp Wilhelm, dort Gebäude zu errichten. Als erster erhielt im November 1673 sein Leibgarde-Obrist Freiherr von Kolff per Dekret ein Grundstück für den Bau eines Hauses. Den verließ aber offenbar die Lust, und er übertrug diese Bauerlaubnis im März 1674 an den Regierungsrat Melchior Voetz. Da dieser aber im März 1675 starb, wurde die Bauerlaubnis für die Ritterstraße 10 von seinem Vetter Kammerrat Nicolaus Voetz zur Errichtung des Gebäudes verwendet. Späterhin kam das Haus in den Besitz der Familie Ferrier, durch Heirat mit einer geborenen Ferrier wurde es Ende des 19. Jahrhunderts Eigentum des Likörfabrikanten und Weinhändlers Theodor Maas.

Magnolie, Gingko und Feuerwehrauto prägen den besonderen Charme des Innenhofes. Foto: Marc Ingel

Info Vier Wohnungen sind auf das Haus verteilt Haus Der Profanbau steht unter Denkmalschutz. Das Gebäude mit vier Wohnungen ist breit gelagert und zweigeschossig. Das Haus zeigt eine schlichte, verputzte Fassade.



Kontakt Bren Eventspace, Ritterstraße 10, Tel. 0157-891 383 06, breneventspace.com

Die ein oder andere Episode aus dieser Zeit hat Barbara Marcus, die heute dort lebt, nach wie vor präsent. Seit 1984 ist das Haus auf Erbpachtbasis im Familienbesitz, 70 Jahre waren insgesamt ausgemacht, gut 35 sind also noch übrig. „Süße Ecke“ hieß zum Beispiel die kleine Kneipe, die dem Spirituosengeschäft angegliedert war. Und das letzte Brauereipferd Düsseldorfs mit Namen Mäxchen hat in dem Hinterhof noch seinen Dienst versehen. Bis in die 80er Jahre war hier dann eine Werkstatt untergebracht, das Haus verfiel zusehends, bis die Mutter von Barbara Marcus es übernahm. Sie hatte an der Ritterstraße 10 lange ein Antiquariat, eine Vitrine im Eingangsbereich mit einigen ausgesuchten Stücken zeugt von dieser Zeit.

In diesem Raum können auch Hochzeiten zelebriert werden. Foto: Marc Ingel

So viel zur Vergangenheit, denn das Haus hat auch noch eine große Zukunft vor sich. Das liegt vor allem an dem charmanten Innenhof, in dem die Triebe einer Magnolie sich an den Wänden entlangschlängeln und ein Ginkgo-Baum am Ende in die Höhe wächst. Ein roter Feuerwehr-Ford von anno dazumal steht zumindest momentan noch als Blickfang in einer Ecke.

Das Haus an der Ritterstraße 10 – von außen eher unscheinbar. Foto: Marc Ingel

Die Mutter von Barbara Marcus hatte früher in dem Gebäude ein Antiquariat. In einer Vitrine sind noch einige Exponate ausgestellt. Foto: Marc Ingel